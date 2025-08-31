Расследование убийства Андрея Парубия во Львове продолжается. По словам Зеленского, над поисками убийцы работают круглосуточно.

Президент заслушал ряд допомовідей по этому вопросу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Что Зеленский сообщил о расследовании убийства Парубия?

Расследование убийства Андрея Парубия продолжается. Зеленский сообщил, что это происходит круглосуточно.

В течение дня были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства, задействованы все необходимые силы. Полиция, СБУ, прокуратура работают фактически круглосуточно. Надеемся на результат,

– сообщил глава государства.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?