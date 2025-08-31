Над расследованием убийства Парубия фактически работают круглосуточно, – Зеленский
- Расследование убийства Андрея Парубия во Львове ведется круглосуточно с привлечением полиции, СБУ и прокуратуры.
- 30 августа 2025 года Парубия убили во Франковском районе Львова; убийца был одет как курьер Glovo, в городе объявлена спецоперация "Сирена".
- Президент Зеленский получает регулярные доклады от министра внутренних дел и руководителя СБУ о ходе расследования.
- Прощание с Андреем Парубием состоится 1 сентября, а похороны - 2 сентября в Соборе святого Юра.
Расследование убийства Андрея Парубия во Львове продолжается. По словам Зеленского, над поисками убийцы работают круглосуточно.
Президент заслушал ряд допомовідей по этому вопросу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также Андрея Парубия похоронят во Львове: где и когда планируется прощание
Что Зеленский сообщил о расследовании убийства Парубия?
Расследование убийства Андрея Парубия продолжается. Зеленский сообщил, что это происходит круглосуточно.
В течение дня были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства, задействованы все необходимые силы. Полиция, СБУ, прокуратура работают фактически круглосуточно. Надеемся на результат,
– сообщил глава государства.
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
- Во Львове 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Около полудня 30 августа правоохранители получили сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
- Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву.
- В городе объявлена спецоперация "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов. Возможна более активная проверка документов на улице, задержки в движении транспорта. Граждан призвали отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями.
- Прощание с Андреем Парубием запланировано на 1 сентября в 19:00 в Соборе святого Юра, и 2 сентября в 12:00 начнется чин похорон.