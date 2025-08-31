Над розслідуванням вбивства Парубія фактично працюють цілодобово, – Зеленський
Президент заслухав низку допомовідей з цього питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
Що Зеленський повідомив про розслідування вбивства Парубія?
Рослідування вбивства Андрія Парубія триває. Зеленський повідомив, що це відбувається цілодобово.
Протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини, задіяні всі необхідні сили. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Сподіваємося на результат,
– повідомив глава держави.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?
- У Львові 30 серпня 2025 року вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Близько опівдня 30 серпня правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
- Вбивця був одягнений як кур'єр Glovo та кілька разів вистрілив у свою жертву.
- У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Це означає більше патрулів, блокпостів. Можлива активніша перевірка документів на вулиці, затримки у русі транспорту. Громадян закликали поставитися з розумінням і співпрацювати з правоохоронцями.
- Прощання з Андрієм Парубієм заплановане на 1 вересня о 19:00 в Соборі святого Юра, та 2 вересня о 12:00 розпочнеться чин похорону.