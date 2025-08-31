Президент заслухав низку допомовідей з цього питання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

Що Зеленський повідомив про розслідування вбивства Парубія?

Рослідування вбивства Андрія Парубія триває. Зеленський повідомив, що це відбувається цілодобово.

Протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка по розслідуванню вбивства Андрія Парубія. Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини, задіяні всі необхідні сили. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Сподіваємося на результат,

– повідомив глава держави.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія у Львові?