Президент заслушал ряд допомовідей по этому вопросу.
Что Зеленский сообщил о расследовании убийства Парубия?
Расследование убийства Андрея Парубия продолжается. Зеленский сообщил, что это происходит круглосуточно.
В течение дня были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства, задействованы все необходимые силы. Полиция, СБУ, прокуратура работают фактически круглосуточно. Надеемся на результат,
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
- Во Львове 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Около полудня 30 августа правоохранители получили сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
- Убийца был одет как курьер Glovo и несколько раз выстрелил в свою жертву.
- В городе объявлена спецоперация "Сирена". Это означает больше патрулей, блокпостов. Возможна более активная проверка документов на улице, задержки в движении транспорта. Граждан призвали отнестись с пониманием и сотрудничать с правоохранителями.
- Прощание с Андреем Парубием запланировано на 1 сентября в 19:00 в Соборе святого Юра, и 2 сентября в 12:00 начнется чин похорон.