Президент заслушал ряд допомовідей по этому вопросу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

Что Зеленский сообщил о расследовании убийства Парубия?

Расследование убийства Андрея Парубия продолжается. Зеленский сообщил, что это происходит круглосуточно.

В течение дня были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя СБУ Василия Малюка по расследованию убийства Андрея Парубия. Докладывали о ходе расследования, отрабатывают все обстоятельства, задействованы все необходимые силы. Полиция, СБУ, прокуратура работают фактически круглосуточно. Надеемся на результат,

– сообщил глава государства.

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?