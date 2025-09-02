2 сентября, 11:25
Суд будет избирать меру пресечения вероятному убийце Парубия: как его могут наказать
Основные тезисы
- 1 сентября в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Андрея Парубия.
- Ему вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
- 2 сентября нападающему будут избирать меру пресечения в Галицком районном суде Львова.
1 сентября в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Андрея Парубия. 52-летнему львовянину в тот же день вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.
По данным СМИ, 2 сентября мужчине будут избирать меру пресечения, передает 24 Канал.
Что известно об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве?
Судебное заседание состоится в 13:00 в Галицком районном суде города Львова.
Заметим, что действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) – наказание до 15 лет лишения свободы.
- по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) – наказание от 3 до 7 лет.
Ранее руководитель сообщил, что будет просить для нападавшего безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей без возможности внесения залога.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- 30 августа во Львове по улице Ефремова застрелили политического деятеля Андрея Парубия. В 2016 – 2019 годах он был председателем Верховной Рады.
- Нападение на политика было совершено, когда он утром шел на спортивные тренировки. Вероятный убийца почти в упор совершил в жертву 8 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия.
- С места преступления злоумышленнику удалось скрыться. Его поиски продолжались 36 часов.
- Подозреваемый в убийстве был задержан на Хмельнитчине. В полиции не исключают, что он мог планировать побег за границу.
- По данным СМИ, вероятный убийца признался в совершенном убийстве. Мужчину якобы шантажировали российские спецслужбы. В обмен на убийство известного украинца ему обещали рассказать о местонахождении тела погибшего на войне сына.