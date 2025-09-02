После убийства Андрея Парубия внимание общества приковано к семье подозреваемого, в частности, его сына. Журналисты пообщались с его матерью, Еленой Чернинькой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Еспресо".

Что рассказала Елена Чернинька?

Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве Парубия, имел сына. Это Михаил-Виктор с позывным "Лемберг". Однако ни сам сын, ни его мать со Сцельниковым не общались много лет.

Воин служил в разведке 3 мехбата 93 бригады. На фронт пошел добровольцем после полномасштабного вторжения. С 20 мая 2023 года Михаил-Виктор считается пропавшим без вести в Бахмуте.

С подсудимым мы не поддерживали связь уже 27 лет. Новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали нашу семью. Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена,

– рассказала журналистам Елена.

Елена Чернинька с сыном / Фото с фейсбук-страницы Елены Чернинькой

Она написала о сыне книгу "Лемберг: мамочка, ну не плачь", которую издали в ВСЛ.

В аннотации к книге говорится: "Лемберг действительно является представителем нового поколения украинцев, для которых Украина – не просто слово, моральные ценности – не пустой звук, а жизненный принцип. И ради этого можно решиться рискнуть жизнью. Это сделал Лемберг, это сделали ребята, которые вместо любимой работы взяли в руки оружие, а семьей им стали боевые побратимы. Те, кто пошли на войну добровольцами, похожи между собой. Поэтому кто-то узнает в этой книге своего сына, мужа, брата... А как теперь жить именно им – женам, мамам, родным? Как преодолевать ежедневную тревогу и боль, которая, кажется, проникает в каждую клетку тела? Елена Чернинька делится своим опытом мамы Воина, который на время написания этой книги – пропавший без вести. Она делится опытом переживания, боли, переосмысления, поиска смыслов, света и веры".



Книга о "Лемберге" / Фото с сайта ВСЛ

Что еще известно о Михаиле-Викторе?



Журналисты OBOZ написали, что Михаил-Виктор родился в 1993 году, был программистом и преподавал в компьютерной академии КРОК во Львове. Затем работал в компании TurnKey Lender.



Медийщики "Громадского" информируют, что о гибели защитника стало известно в мае 2023 года. Но поскольку тело "Лемберга" не смогли эвакуировать, официально он считается без вести пропавшим.

Позиция Михаила Сцельникова