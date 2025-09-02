Після вбивства Андрія Парубія увага суспільства прикута до родини підозрюваного, зокрема, його сина. Журналісти поспілкувалися з його матір'ю, Оленою Чернінькою.

Що розповіла Олена Чернінька?

Михайло Сцельніков, якого підозрюють у вбивстві Парубія, мав сина. Це Михайло-Віктор з позивним "Лемберґ". Проте ані сам син, ані його матір зі Сцельніковим не спілкувалися багато років.

Воїн служив у розвідці 3 мехбату 93 бригади. На фронт пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення. Із 20 травня 2023 року Михайло-Віктор вважається зниклим безвісти у Бахмуті.

Із підсудним ми не підтримували зв'язку вже 27 років. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували нашу родину. Важливо, щоб пам'ять про Михайла у цій ситуації не була викривлена,

– розповіла журналістам Олена.

Олена Чернінька з сином / Фото з фейсбук-сторінки Олени Чернінької

Вона написала про сина книжку "Лемберг: мамцю, ну не плач", яку видали у ВСЛ.

В анотації до книги ідеться: "Лемберґ і справді є представником нового покоління українців, для яких Україна – не просто слово, моральні цінності – не порожній звук, а життєвий принцип. І заради цього можна зважитись ризикнути життям. Це зробив Лемберґ, це зробили хлопці й дівчата, які замість улюбленої роботи узяли до рук зброю, а родиною їм стали бойові побратими. Ті, хто пішли на війну добровольцями, схожі між собою. Тому хтось упізнає в цій книжці свого сина, чоловіка, брата... А як тепер жити саме їм – дружинам, мамам, найріднішим? Як долати щоденну тривогу і біль, який, здається, проникає в кожну клітину тіла? Олена Чернінька ділиться своїм досвідом мами Воїна, який на час написання цієї книжки – зниклий безвісти. Вона ділиться досвідом переживання, болю, переосмислення, пошуку сенсів, світла і віри".



Книга про "Лемберґа" / Фото з сайту ВСЛ

Що ще відомо про Михайла-Віктора?



Журналісти OBOZ написали, що Михайло-Віктор народився 1993 року, був програмістом та викладав у комп'ютерній академії КРОК у Львові. Потім працював у компанії TurnKey Lender.



Медійники "Громадського" інформують, що про загибель захисника стало відомо у травні 2023 року. Та оскільки тіло "Лемберґа" не змогли евакуювати, офіційно він вважається безвісти зниклим.

