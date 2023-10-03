В Киеве мужчина задушил пенсионера и спрятал его в ванной: что увидели соседи

В Киеве злоумышленник убил хозяина квартиры и спрятал его тело в ванной. Он привлек внимание соседей, которые вызвали полицию.

Криминальный инцидент произошел на улице Почайнинской. Жители Киева вызвали полицию из-за странного поведения мужчины.

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Что увидели люди

Правоохранители получили сообщение, что в многоквартирном доме мужчина выбрасывает вещи из окна. На место выехали патрульные, сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативная группа. Они пообщались с нарушителем и увидели, что тот неадекватно вел себя и имел признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские решили осмотреть дом и увидели в его ванной тело пожилого человека, забросанного вещами. Впоследствии они установили, что этого пенсионера задушили.

Что известно о подозреваемом

Фигурант 10 лет ухаживал за 71-летним мужчиной и жил с ним в одной квартире. За это подозреваемый получал деньги от его родственников, живущих за границей. Также он распоряжался его пенсией.

Подозреваемый и место убийства / Фото полиции Киева

Как именно произошло убийство

По версии следствия, в последнее время пенсионер уже не мог самостоятельно заботиться о себе. Это раздражало подозреваемого, что приводило к ссорам. Во время одного из таких конфликтов фигурант задушил дедушку, отнес его тело в ванную и накрыл труп вещами. После этого подозреваемый несколько дней жил в одной квартире с трупом. Все это время он употреблял алкоголь.

Ему уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Это часть первая статьи 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигуранту предстоит пройти несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

В Киеве мужчина задушил пенсионера: видео полиции Киева

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