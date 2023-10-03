У Києві чоловік задушив пенсіонера та заховав його у ванній: що побачили сусіди

У Києві зловмисник вбив господаря квартири та заховав його тіло у ванній. Він привернув увагу сусідів, які викликали поліцію.

Кримінальний інцидент стався на вулиці Почайнинській. Жителі Києва викликали поліцію через дивну поведінку чоловіка.

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Що побачили люди

Правоохоронці отримали повідомлення, що в багатоквартирному будинку чоловік викидає речі з вікна. На місце виїхали патрульні, співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група. Вони поспілкувалися з порушником та побачили, що той неадекватно поводився та мав ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Поліцейські вирішили оглянути оселю та побачили у її ванній тіло літньої людини, яке було закидане речами. Згодом вони встановили, що цього пенсіонера задушили.

Що відомо про підозрюваного

Фігурант 10 років доглядав за 71-річним чоловіком та жив з ним в одній квартирі. За це підозрюваний отримував гроші від його родичів, які живуть за кордоном. Також він розпоряджався його пенсією.

Підозрюваний та місце вбивства / Фото поліції Києва

Як саме сталося вбивство

За версією слідства, останнім часом пенсіонер вже не міг самостійно про себе піклуватися. Це дратувало підозрюваного, що призводило до сварок. Під час одного з таких конфліктів фігурант задушив дідуся, відніс його тіло у ванну та накрив труп речами. Після цього підозрюваний кілька днів жив в одній квартирі з трупом. Весь цей час він вживав алкоголь.

Йому вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. Це частина перша статті 115 Кримінального кодексу, яка передбачає до 15 років позбавлення волі. Фігуранту доведеться пройти кілька експертиз, у тому числі судово-психіатричну.

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