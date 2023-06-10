Вбивцею, за версією слідства, є 23-річний мешканець Василівського району. Злочин стався під час російської окупації.
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Чоловік задушив вагітну знайому
Прокурори Василівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Василівського району. Його підозрюють у вчиненні умисного убивства вагітної жінки.
Слідчі встановили, що під час російської окупації в одному із сіл Василівського району між раніше судимим 23-річним молодиком та його 19-річною знайомою виникла сварка. Вагітна наполягала на його батьківстві. Саме це і стало причиною вбивства.
Під час конфлікту чоловік обмотав шию дівчини скотчем та стискав його, поки вона не задихнулась. Щоб приховати злочин, зловмисник засипав сміттям тіло померлої. Його пізніше виявили на території домоволодіння, де підозрюваний виконував ремонтні роботи.
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Інші подібні випадки в Україні: коротко
- До поліції нещодавно звернулася жителька села Нерубайське, яка заявила про зникнення 41-річного знайомого. За добу правоохоронці з'ясували, що чоловіка вбили, і до злочину був причетний його дідусь.
- Зловмисник вистрілив онуку в голову з рушниці й для того, щоб приховати скоєне, закопав тіло в яму, яку підготували для встановлення вітряка на подвір'ї будинку. Пенсіонер розповідав сусідам, що онук пішов на службу до лав ЗСУ.
- У Чернігові ж засудили до довічного ув'язнення чоловіка, який вбив 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Він завдав дитині 45 ударів у голову, 13 – у грудну клітку та 2 – у живіт. Вбивця систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами.
- Своєю чергою, у Львівській області чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві своєї дружини. Він міг спалити її живцем. За інформацією слідства, зловмисник облив бензином жінку та кімнату, в якій стояло її ліжко, а потім усе підпалив. У підсумку постраждалу з важкими опіками госпіталізували. Попри зусилля лікарів, вона померла у реанімації.