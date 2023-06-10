Убийцей, по версии следствия, является 23-летний житель Васильевского района. Преступление произошло во время российской оккупации.

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Мужчина задушил беременную знакомую

Прокуроры Васильевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Васильевского района. Его подозревают в совершении умышленного убийства беременной женщины.

Следователи установили, что во время российской оккупации в одном из сел Васильевского района между ранее судимым 23-летним молодым человеком и его 19-летней знакомой возникла ссора. Беременная настаивала на его отцовстве. Именно это и послужило причиной убийства.

Во время ссоры мужчина обмотал шею девушки скотчем и сжимал его, пока она не задохнулась. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник засыпал мусором тело умершей. Его позже обнаружили на территории домовладения, где подозреваемый выполнял ремонтные работы.

Обратите внимание! Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет в тюрьме или пожизненное лишение свободы.

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