Подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере Артема Косова оставили под стражей

В Киеве вечером 7 апреля произошел инцидент на фуникулере, в результате которого погиб подросток. Сейчас продолжается досудебное расследование, подозреваемым в котором является военный Управления государственной охраны Украины.

В Высшем Апелляционном суде 23 декабря состоялось заседание суда над подозреваемым в убийстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Еспресо Юлию Зубченко.

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Суд продлил меру пресечения Косову

Суд удовлетворил решение Шевченковского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере Артему Косову.

Также суд отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого о замене содержания под стражей на домашний арест. Защита аргументировала это необходимостью ухода за больными родителями подозреваемого.

Прокурор считает, что такая причина для смягчения меры пресечения является гиперболизированной. Косов отказался комментировать апелляцию.

Отец убитого подростка согласен с решением сегодняшнего суда, однако жалуется на адвокатов подозреваемого. По его словам, они уже сорвали несколько заседаний, а также опрос свидетелей.

Приходят тогда, когда им нужно. На сегодняшнее заседание они (адвокаты Косова – 24 Канал) пришли, а на прошлые два нет: на одно из них пришли, а потом ушли, потому что они сильно заняты,

– говорит отец убитого.

Что известно о трагедии

Ранее 24 Канал публиковал видео убийства подростка Максима Матерухина на фуникулере в Киеве, которое распространялось по сети. Парень гулял со своими товарищами на Почтовой площади и ехал на фуникулере. В какой-то момент мужчине в военной форме не понравилось, что 16-летние подростки развлекаются.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции подозреваемый толкнул Максима. Тот упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. Парень умер от потери крови до приезда медицинской помощи.

В Государственном бюро расследований впоследствии рассказали, что на момент трагического события Косов не находился при исполнении служебных обязанностей, однако действительно был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, мужчина не признает своей вины, он отказывается давать показания против себя.

В семье Матерухиных, которая живет в Голосеевском районе Киева, Максим - первый ребенок. Подросток учился в десятом классе киевской школы №36 и увлекался спортом. Мать погибшего боится, что дело замнут.