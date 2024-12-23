Підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері Артема Косова залишили під вартою

У Києві ввечері 7 квітня стався інцидент на фунікулері, унаслідок якого загинув підліток. Наразі триває досудове розслідування, підозрюваним у якому є військовий Управління державної охорони України.

У Вищому Апеляційному суді 23 грудня відбулося засідання суду над підозрюваним у вбивстві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентку "Еспресо" Юлію Зубченко.

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Суд продовжив запобіжний захід Косову

Суд задовольнив рішення Шевченківського суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері Артемові Косову.

Також суд відхилив клопотання адвокатів підозрюваного про заміну тримання під вартою на домашній арешт. Захист аргументував це необхідністю догляду за хворими батьками підозрюваного.

Прокурор вважає, що така причина для помʼякшення запобіжного заходу є гіперболізованою. Косов відмовився коментувати апеляцію.

Батько вбитого підлітка згодний з рішенням сьогоднішнього суду, проте скаржиться на адвокатів підозрюваного. За його словами, вони вже зірвали кілька засідань, а також опитування свідків.

Приходять тоді, коли їм потрібно. На сьогоднішнє засідання вони (адвокати Косова – 24 Канал) прийшли, а на минулі два ні: на одне з них прийшли, а потім пішли, тому що вони сильно зайняті,

– каже батько вбитого.

Що відомо про трагедію

Раніше 24 Канал публікував відео вбивства підлітка Максима Матерухіна на фунікулері у Києві, що ширилося мережею. Хлопець гуляв зі своїми товаришами на Поштовій площі та їхав на фунікулері. У якийсь момент чоловікові у військовій формі не сподобалося, що 16-річні підлітки розважаються.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції підозрюваний штовхнув Максима. Той впав, розбив головою скло й отримав поріз шиї. Хлопець помер від втрати крові до приїзду медичної допомоги.

У Державному бюро розслідувань згодом розповіли, що на момент трагічної події Косов не перебував при виконанні службових обов’язків, однак справді був у стані алкогольного сп’яніння.

Крім цього, чоловік не визнає своєї провини, він відмовляється давати показання проти себе.

В родині Матерухіних, яка живе у Голосіївському районі Києва, Максим – перша дитина. Підліток учився в десятому класі київської школи №36 та захоплювався спортом. Мати загиблого боїться, що справу замнуть.