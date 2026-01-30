"Статус ветерана – не оправдание": Выговский впервые прокомментировал стрельбу в Черкасской области

Глава Национальной полиции Иван Выговский впервые прокомментировал стрельбу в Черкасской области, в результате которой погибли четверо правоохранителей. Он отметил, что статус "ветерана" не является оправданием совершения умышленных убийств.

Подозреваемый убил четырех полицейских и ранил еще одного. Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Смотрите также В Черкасской области во время задержания преступника погибли полицейские

Как прокомментировал глава полиции стрельбу?

По словам Ивана Выговского, следователи и оперативники при силовой поддержке спецподразделения полиции прибыли в село для проведения обысков у мужчины, которого подозревали в совершении тяжкого преступления.

Во время общения полицейские сообщили ему о начале следственных действий и были готовы к любому развитию событий, в том числе и к вооруженному сопротивлению. Впрочем подозреваемый забаррикадировался в доме, не шел на контакт, а впоследствии незаметно покинул территорию домовладения и устроил засаду в лесистой местности вблизи дороги.

Сначала он расстрелял автомобиль полицейских офицеров общины, одного правоохранителя убил, другого ранил.

После чего подошел к раненому вплотную и хотел застрелить. Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер общины, и подозреваемый его узнал, нападающий сказал ему "Ну хорошо, живи", и ушел в засаду,

– продолжил глава Нацполиции.

После этого злоумышленник открыл огонь по спецназовцам, которые прибыли на вызов. В частности, он убил полицейских, которые были еще живы, но ранены. В результате стрелок был ликвидирован.

Выговский подчеркнул, что боевой статус подозреваемого не может быть оправданием умышленных и жестоких убийств.

Мы с уважением относимся ко всем военным и ветеранам, которых немало и среди полицейских, но боевой статус не является оправданием совершения умышленных убийств, еще и с такой жестокостью,

– отметил Выговский.

Что известно о погибших полицейских в Черкасской области?

У Нацполиции рассказали о погибших правоохранителях:

Сергей Сафронов – командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

– командир взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции; Александр Флоринский – заместитель командира роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции;

– заместитель командира роты полиции особого назначения, участник боевых действий, майор полиции; Денис Половинка – инспектор взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, старший лейтенант;

– инспектор взвода быстрого реагирования роты полиции особого назначения, старший лейтенант; Владимир Бойко – полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции.

Также во время задержания преступника получил ранения полицейский офицер общины, старший лейтенант полиции Александр Шпак.