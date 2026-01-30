"Статус ветерана – не виправдання": Вигівський вперше прокоментував стрілянину на Черкащині

Голова Національної поліції Іван Вигівський вперше прокоментував стрілянину в Черкаській області, внаслідок якої загинули четверо правоохоронців. Він зазначив, що статус "ветерана" не є виправданням вчинення умисних вбивств.

Підозрюваний вбив чотирьох поліцейських та поранив ще одного. Про це він заявив в коментарі Цензор.НЕТ.

Як прокоментував очільник поліції стрілянину?

За словами Івана Вигівського, слідчі та оперативники за силової підтримки спецпідрозділу поліції прибули до села для проведення обшуків у чоловіка, якого підозрювали у скоєнні тяжкого злочину.

Під час спілкування поліцейські повідомили йому про початок слідчих дій та були готові до будь-якого розвитку подій, зокрема й до збройного опору. Втім підозрюваний забарикадувався в будинку, не йшов на контакт, а згодом непомітно залишив територію домоволодіння та влаштував засідку в лісистій місцевості поблизу дороги.

Спочатку він розстріляв автомобіль поліцейських офіцерів громади, одного правоохоронця вбив, іншого поранив.

Після чого підійшов до пораненого впритул і хотів застрелити. Коли наш поліцейський зазначив, що він місцевий поліцейський офіцер громади, і підозрюваний його впізнав, нападник сказав йому "Ну добре, живи", і пішов у засідку,

– продовжив голова Нацполіції.

Після цього зловмисник відкрив вогонь по спецпризначенцях, які прибули на виклик. Зокрема, він вбив поліцейських, які були ще живі, але поранені. У результаті стрілець був ліквідований.

Вигівський підкреслив, що бойовий статус підозрюваного не може бути виправданням умисних і жорстоких убивств.

Ми з повагою ставимось до усіх військових та ветеранів, яких немало і серед поліцейських, але бойовий статус не є виправданням вчинення умисних вбивств, ще й із такою жорстокістю,

– зазначив Вигівський.

Що відомо про загиблих поліцейських на Черкащині?

У Нацполіції розповіли про загиблих правоохоронців:

Сергій Сафронов – командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

– командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції; Олександр Флорінський – заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції;

– заступник командира роти поліції особливого призначення, учасник бойових дій, майор поліції; Денис Половинка – інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант;

– інспектор взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення, старший лейтенант; Володимир Бойко – поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції.

Також під час затримання злочинця зазнав поранень поліцейський офіцер громади, старший лейтенант поліції Олександр Шпак.