Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых трое несовершеннолетних

В ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из них погиб на месте. Правоохранители уже задержали подозреваемых в убийстве, среди них трое несовершеннолетних.

Как отметил руководитель Черниговской окружной прокуратуры области Павел Герасименко, молодых людей задержали 2 октября.

Важно Подозреваемая в жутком убийстве подруги-полицейской предстанет перед судом в Киеве

А уже на следующий день им объявили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц,

– пояснил Герасименко.

Санкция статьи предусматривает:

от 10 до 15 лет лишения свободы;

или пожизненное заключение.

Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства трагедии, в результате которой погиб полицейский, а еще один был госпитализирован. Добавим, что ранее правоохранители задержали 6 человек по подозрению в убийстве полицейского.

Что известно об убийстве полицейского

В Чернигове в ночь с 1 на 2 октября нашли тело погибшего капитана полиции. Трагедия произошла в микрорайоне Масаны.

На момент нападения правоохранители были в гражданской одежде, поскольку находились в отпуске. Один из них получил смертельное ранение, другой попал в реанимацию.

Полиция Черниговской области уже открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве и назначила служебное расследование.