Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних троє неповнолітніх
Джерело:"Суспільне"
У ніч проти 2 жовтня у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Правоохоронці вже затримали підозрюваних у вбивстві, серед них троє неповнолітніх.
Як зазначив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, молодиків затримали 2 жовтня.
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А вже на наступний день їм оголосили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.
Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,
– пояснив Герасименко.
Санкція статті передбачає:
- від 10 до 15 років позбавлення волі;
- або довічне ув'язнення.
Наразі поліція продовжує встановлювати обставини трагедії, внаслідок якої загинув поліцейський, а ще один був госпіталізований. Додамо, що раніше правоохоронці затримали 6 осіб за підозрою у вбивстві поліцейського.
Що відомо про вбивство поліцейського
- У Чернігові у ніч з 1 на 2 жовтня знайшли тіло загиблого капітана поліції. Трагедія сталася у мікрорайоні Масани.
- На момент нападу правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Один із них отримав смертельне поранення, інший потрапив до реанімації.
- Поліція Чернігівської області вже відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та призначила службове розслідування.