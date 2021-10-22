Убийство президента Гаити: подозреваемого в преступлении колумбийца задержали на Ямайке

На Ямайке задержали гражданина Колумбии, который, возможно, причастен к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. В полиции говорят, что мужчина – чрезвычайно опасен.

Имя задержанного – Марио Антонио Паласиос. Он – участник группы колумбийских наемников, которые могут быть причастны к убийству Моиза.

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Власти Ямайки подтвердили факт задержания Паласиоса

Власти Ямайки лишь подтвердили факт задержания Паласиоса, однако никаких деталей не сообщили.

Пока что по делу были задержаны около 40 человек, из них 18 – бывшие колумбийские военные и несколько сотрудников полиции Гаити.

Правоохранители говорят, что организаторы – еще на свободе

Несмотря на большое количество задержанных, власти Гаити утверждают, что настоящие организаторы убийства – до сих пор на свободе. В розыске – бывший сенатор и сотрудник Министерства юстиции.

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Что известно об убийстве Жовенеля Моиза