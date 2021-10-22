Вбивство президента Гаїті: підозрюваного у злочині колумбійця затримали на Ямайці

На Ямайці затримали громадянина Колумбії, який, можливо, причетний до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. У поліції кажуть, що чоловік – надзвичайно небезпечний.

Ім'я затриманого – Маріо Антоніо Паласіос. Він – учасник групи колумбійських найманців, які можуть бути причетні до вбивства Моїза.

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Влада Ямайки підтвердила факт затримання Паласіоса

Влада Ямайки лише підтвердила факт затримання Паласіоса, проте ніяких деталей не повідомили.

Поки що у справі були затримані близько 40 осіб, з них 18 – колишні колумбійські військові та кілька співробітників Гаїті.

Правоохоронці кажуть, що організатори – ще на волі

Попри велику кількість затриманих, влада Гаїті стверджує, що справжні організатори вбивства – досі на волі. У розшуку – колишній сенатор та співробітник Міністерства юстиції.

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