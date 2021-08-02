Поліція вже висунула їй звинувачення, хоча й не знає, де зараз перебуває екссуддя. За даними правоохоронців, вона зустрічалася з деякими колумбійськими найманцями, підозрюваними у вбивстві Моїза.

Нагадаємо З сутичками та пострілами: на Гаїті попрощались з президентом Моїзом

Екссуддя Верховного суду Гаїті могла замовити вбивство президента

Поліція Гаїті видала ордер на арешт Венделле Кок-Телот – це колишня суддя Верховного суду, звільнена звідти ще в лютому 2021 року.

Президент Гаїті Жовенель Моїз якраз тоді розповідав про підготовку державного перевороту.

Тепер Кок-Телот підозрюють у причетності до замовлення вбивства Моїза.

Речник поліції Гаїті Мішель Вер'є розповів ЗМІ, що затримані найманці зустрічалися із Кок-Телот, були в неї вдома, іноді й не один раз. Ба більше, вони начебто "повідомили подробиці документів, підписаних під час зустрічей".

Обшуки у численних будинках екссудді провели, однак де перебуває вона сама – невідомо.

Важливо: також досі невідомо достеменно, хто ж таки стояв за вбивством Моїза, як вбивці отримали доступ до будинку президента та багато іншого.

Коротко про вбивство Моїза