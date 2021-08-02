Поліція вже висунула їй звинувачення, хоча й не знає, де зараз перебуває екссуддя. За даними правоохоронців, вона зустрічалася з деякими колумбійськими найманцями, підозрюваними у вбивстві Моїза.
Нагадаємо З сутичками та пострілами: на Гаїті попрощались з президентом Моїзом
Екссуддя Верховного суду Гаїті могла замовити вбивство президента
Поліція Гаїті видала ордер на арешт Венделле Кок-Телот – це колишня суддя Верховного суду, звільнена звідти ще в лютому 2021 року.
- Президент Гаїті Жовенель Моїз якраз тоді розповідав про підготовку державного перевороту.
- Тепер Кок-Телот підозрюють у причетності до замовлення вбивства Моїза.
Речник поліції Гаїті Мішель Вер'є розповів ЗМІ, що затримані найманці зустрічалися із Кок-Телот, були в неї вдома, іноді й не один раз. Ба більше, вони начебто "повідомили подробиці документів, підписаних під час зустрічей".
- Обшуки у численних будинках екссудді провели, однак де перебуває вона сама – невідомо.
Коротко про вбивство Моїза
- Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили вночі 7 липня під час збройного нападу на його резиденцію.
- За підозрою у причетності до атаки затримали 2 громадян США гаїтянського походження, 15 колумбійців (частина з яких – кадрові військові у відставці), і одного громадянина Гаїті – Еммануеля Санона.