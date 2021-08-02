Полиция уже выдвинула ей обвинения, хотя и не знает, где находится экс-судья. По данным правоохранителей, она встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, подозреваемыми в убийстве Моиза.

Напомним Со столкновениями и выстрелами: на Гаити попрощались с президентом Моизом

Экс-судья Верховного суда Гаити могла заказать убийство президента

Полиция Гаити выдала ордер на арест Уэнделл Кок-Телот – это бывшая судья Верховного суда, уволенная оттуда еще в феврале 2021 года.

Президент Гаити Жовенель Моиз как раз тогда рассказывал о подготовке государственного переворота.

Теперь Кок-Телот подозревают в причастности к заказу убийства Моиза.

Представитель полиции Гаити Мишель Верье рассказал СМИ, что задержанные наемники встречались с Кок-Телот, были у нее дома , иногда и не раз. Более того, они якобы "сообщили подробности документов, подписанных во время встреч".

Обыски в многочисленных домах экс-судьи провели, однако где находится она сама – неизвестно.

Важно: также до сих пор неизвестно точно, кто же стоял за убийством Моиза, как убийцы получили доступ к дому президента и многое другое.

Коротко об убийстве Моиза