Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах "Свобода: Воспоминания 1954–2021" поделилась деталями непростых отношений с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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Каким Меркель вспоминает Трампа

Меркель отмечает, что даже обращалась за советом к Папе Римскому относительно общения с Трампом после его избрания в 2016 году. Особые трудности возникли при обсуждении Парижского климатического соглашения. Бывший канцлер пыталась найти способ убедить президента США не выходить из него.

Он видел всё с точки зрения застройщика, каким был до того, как пошел в политику. Каждый участок земли можно было продать только один раз, и если он не получил её, то это сделал бы кто-то другой. Так он видел мир,

– пишет Меркель.

Экс-канцлер также обращает внимание на симпатии Трампа к авторитарным лидерам, в частности Владимира Путина. По её мнению, Трамп был "очарован" кремлевским правителем и подобными автократами.

Интересно, что книга была написана до президентских выборов в США 2024 года. В ней Меркель выражает "искреннюю надежду" на победу Камалы Харрис.