Они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечества. Соответствующий документ был опубликован на сайте МКС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

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Что известно о решении МКС

Незадолго до этого главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пригласил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

И вот, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их подозревают в совершении военных преступлений в Секторе Газа.

Палата выдала ордера на арест двух лиц, Беньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест,

– говорится в сообщении.

Как говорят в суде, есть веские основания полагать, что Нетаньяху и Галлант совершили военное преступление посредством голодовки как метода ведения войны и преступления против человечности в виде убийств, преследований и других гуманных действий.

Соответствующие действия якобы создали опасные для жизни условия, что привело к гибели гражданского населения от недоедания и обезвоживания. Сбой в поставке медикаментов также вызвал чрезвычайные страдания, включая операции без анестезии.

Таким образом, это означает, что ни Нетаньяху, ни Галлант не могут путешествовать ни в одну из 120 стран, ратифицировавших Римский устав.

Напомним, еще в мае МКС запросил ордер на арест лидеров ХАМАС, а также Нетаньяху и Галланта. Прокурор МКС Карим Хан говорил, что Израиль установил полную блокаду Газы, которая включала в себя полное закрытие трех пунктов пересечения границы – Рафах, Керем-Шалом и Эрез – с 8 октября 2023 года на длительное время.

Кроме обоих вышеупомянутых израильских чиновников, МКС выдал ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, известного как Мухаммед Дейф. В августе 2024 года ЦАХАЛ заявил о гибели Дейфа в результате удара по району Хан-Юнис.