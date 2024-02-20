"Изучали его распорядок дня": что испанские СМИ пишут об убийстве пилота Кузьминова

Испанские журналисты рассказали подробности смерти российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину российский Ми-8. По данным СМИ, подозреваемых в его убийстве может быть несколько.

Газета El Español со ссылкой на собственные источники сообщила, что подозреваемых в убийстве Максима Кузьминова может быть несколько. По их информации, к убийству причастна "профессиональная группа", которая следила за ним. Преступники изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам видеонаблюдения в гараже, где и было совершено убийство.

Смотрите также Был первой целью спецслужб, – политтехнолог о смерти Кузьминова, который перегнал Ми-8 в Украину

Застрелили еще и переехали: подробности убийства Кузьминова

Испанская газета El País рассказала, что тело мужчины с паспортом гражданина Украины нашли 13 февраля в курортном городе Аликанте. В районе, где жил Кузьминов, проживают преимущественно украинцы и русские.

О найденном теле мужчины полиции сообщил сосед. Сообщается, что Кузьминова застрелили, а потом еще и переехали его собственной машиной.

После этого авто нашли сожженным в соседнем городе Эль-Кампелло.

Также Испанское агентство Europa Press добавило, что документы Кузьминова могли быть фальшивыми, поэтому правоохранители начали дополнительную проверку.

Напомним, 19 февраля в сети начали распространяться сообщения о том, что и Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал вертолет Ми на территорию Украины. Смерть Кузьминова 24 Каналу подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Факты об убийстве, которые уже известны