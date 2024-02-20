"Вивчали його розпорядок дня": що іспанські ЗМІ пишуть про вбивство пілота Кузьмінова
Іспанські журналісти розповіли подробиці смерті російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну російський Мі-8. За даними ЗМІ, підозрюваних у його вбивстві може бути декілька.
Газета El Español з посиланням на власні джерела повідомила, що підозрюваних у вбивстві Максима Кузьмінова може бути декілька. За їхньою інформацією, до вбивства причетна "професійна група", яка стежила за ним. Злочинці вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де й було скоєно вбивство.
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Застрелили ще й переїхали: подробиці вбивства Кузьмінова
Іспанська газета El País розповіла, що тіло чоловіка з паспортом громадянина України знайшли 13 лютого в курортному місті Аліканте. В районі, де жив Кузьмінов, проживають переважно українці та росіяни.
Про знайдене тіло чоловіка поліції повідомив сусід. Повідомляється, що Кузьмінова застрелили, а потім ще й переїхали його власною автівкою.
Після цього авто знайшли спаленим у сусідньому місті Ель-Кампелло.
Також Іспанське агентство Europa Press додало, що документи Кузьмінова могли бути фальшивими, тому правоохоронці розпочали додаткову перевірку.
Нагадаємо, 19 лютого у мережі почали ширитися повідомлення про те, що в Іспанії вбили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі на територію України. Смерть Кузьмінова 24 Каналу підтвердив представник ГУР Андрій Юсов.
Факти про вбивство, які вже відомі
- Розтин тіла, проведений в Інституті судової медицини в Аліканте, підтвердив, що в чоловіка здійснили пів дюжини пострілів, більшість з яких – у груди. Слідчі Цивільної гвардії вважають, що жертва намагалася втекти, і двоє злочинців стріляли в нього, поки він не впав мертвим на виїзді з гаража.
- До його вбивства могла бути причетна Росія. Ще у жовтні стало відомо про те, що російська розвідка оголосила полювання на Кузьмінова. Бійці ГРУ Росії навіть записали відео про те, що отримали наказ убити його.
- Водночас секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що потрібно більше інформації для того, щоб говорити детальні припущення. Він висловив бажання дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.