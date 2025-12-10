Испания остановила расследование убийства российского пилота Кузьминова: в чем причина
- Испанский суд временно прекратил расследование убийства российского пилота Максима Кузьминова из-за отсутствия достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности конкретного лица.
- Суд первой инстанции в городе Вильяхойоса отметил, что предварительное расследование не позволило установить организатора или исполнителя преступления.
Испанский суд принял решение временно прекратить производство по делу об убийстве российского пилота Максима Кузьминова. Именно он в 2023 году перегнал в Украину вертолет Ми-8.
Почему дело закрыли?
Суд первой инстанции испанского города Вильяхойоса (провинция Аликанте) постановил о временном закрытии дела.
Причиной такого решения стало якобы отсутствие "достаточных доказательств для возложения уголовной ответственности на конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника" преступления.
По информации суда, после убийства Кузьминова началось предварительное расследование, а материалы дела засекретили для защиты хода следствия. В то же время проведенные "многочисленные следственные действия", как указано в пресс-релизе, не позволили установить конкретное лицо, которое можно было бы определить организатором или исполнителем преступления.
Проанализировав обстоятельства и учитывая требования, которые должны быть выполнены для совершения уголовного преступления, судья пришел к выводу, что нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности любого конкретного лица как исполнителя, соучастника или пособника после событий, приведших к открытию этого дела,
– говорится в тексте постановления.
Кто такой Максим Кузьминов?
В августе 2023 года стало известно, что украинские разведчики "выманили" российский военный вертолет Ми-8, который приземлился возле населенного пункта Полтава, что на Харьковщине. Впоследствии в ГУР заявили, что пилот добровольно перегнал судно, а его семья незаметно была перевезена в Украину.
Этим пилотом оказался 28-летний Максим Кузьминов, а искусная операция ГУР имела название "Синица". Сам Кузьминов получил вознаграждение – 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте и впоследствии решил переехать в Испанию.
19 февраля 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максима Кузьминова нашли мертвым в провинции Аликанте. По данным СМИ, в мужчину стреляли шесть раз, а затем его тело переехали автомобилем.