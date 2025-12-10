Испания остановила расследование убийства российского пилота Кузьминова: в чем причина

Испанский суд принял решение временно прекратить производство по делу об убийстве российского пилота Максима Кузьминова. Именно он в 2023 году перегнал в Украину вертолет Ми-8.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Генерального совета судебной власти Испании.

Почему дело закрыли?

Суд первой инстанции испанского города Вильяхойоса (провинция Аликанте) постановил о временном закрытии дела.

Причиной такого решения стало якобы отсутствие "достаточных доказательств для возложения уголовной ответственности на конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника" преступления.

По информации суда, после убийства Кузьминова началось предварительное расследование, а материалы дела засекретили для защиты хода следствия. В то же время проведенные "многочисленные следственные действия", как указано в пресс-релизе, не позволили установить конкретное лицо, которое можно было бы определить организатором или исполнителем преступления.

Проанализировав обстоятельства и учитывая требования, которые должны быть выполнены для совершения уголовного преступления, судья пришел к выводу, что нет достаточных доказательств для привлечения к уголовной ответственности любого конкретного лица как исполнителя, соучастника или пособника после событий, приведших к открытию этого дела,

– говорится в тексте постановления.

Интересно! Ранее журналисты NYT сообщали, что убийцы Кузьминова оставили следы, которые могут свидетельствовать о причастности России к убийству.

Кто такой Максим Кузьминов?