Іспанія зупинила розслідування вбивства російського пілота Кузьмінова: в чому причина

Іспанський суд ухвалив рішення тимчасово припинити провадження у справі про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова. Саме він у 2023 році перегнав до України гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Генеральної ради судової влади Іспанії.

Чому справу закрили?

Суд першої інстанції іспанського міста Вільяхойоса (провінція Аліканте) постановив про тимчасове закриття справи.

Причиною такого рішення стала нібито відсутність "достатніх доказів для покладання кримінальної відповідальності на конкретну особу як на виконавця, співучасника чи посібника" злочину.

За інформацією суду, після вбивства Кузьмінова розпочалося попереднє розслідування, а матеріали справи засекретили для захисту ходу слідства. Водночас проведені "численні слідчі дії", як зазначено у пресрелізі, не дали змоги встановити конкретну особу, яку можна було б визначити організатором або виконавцем злочину.

Проаналізувавши обставини та врахувавши вимоги, які мають бути виконані для вчинення кримінального правопорушення, суддя дійшов висновку, що немає достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності будь-якої конкретної особи як виконавця, співучасника чи пособника після подій, що призвели до відкриття цієї справи,

– йдеться в тексті постанови.

Цікаво! Раніше журналісти NYT повідомляли, що вбивці Кузьмінова залишили сліди, що можуть свідчити про причетність Росії до вбивства.

Хто такий Максим Кузьмінов?