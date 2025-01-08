Резонансное убийство семьи в Черниговской области: суд вынес приговор участникам банды

В мае 2023 года в Черниговской области расстреляли семью из Киева – их автомобиль сожгли, а тела закопали в яме поблизости. Организаторы убийства приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом стало известно в среду, 8 января, из сообщения Офиса Генерального прокурора, передает 24 Канал. Также осужденные должны компенсировать родным погибших моральный ущерб – 30 миллионов гривен.

Смотрите также В Германии судят супругов, которые убили двух украинок и украли младенца: пара признала вину

Что известно о решении суда

Прокуроры в суде доказали, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, к которой привлек двух гражданских лиц – мужчину и женщину.

Экс-военнослужащий и два гражданских лица признаны виновными в умышленном убийстве двух человек и малолетнего ребенка, бандитизме, незаконном обращении с оружием, незаконном завладении транспортным средством и умышленном уничтожении имущества.

Также двое соучастников признаны виновными в хранении наркотических средств в крупных размерах.

Как спланировали убийство семьи

Организатор, 22-летний мужчина, предложил своему 30-летнему знакомому из города Киева купить у него машину. Местом встречи для этого преступник выбрал заправочную станцию в Черниговской области, что не работала.

Потерпевший приехал туда вместе со своей семьей – 28-летней женой и 4-летним сыном. С собой они имели наличные, которыми планировали рассчитаться за покупку нового транспортного средства, – 6 тысяч долларов США.

Знакомая супругов ранее рассказывала, что в Черниговской области у потерпевшей живет мать, поэтому супруги планировали заехать в гости на обратном пути.

Участники банды, готовясь к преступлению, заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами и лопату.

Возле лесопосадки преступники расстреляли авто со всей семьей, а похищенные средства распределили между собой.

Участников банды задержали на следующий день, 16 мая 2023 года. Приговор суда они ожидали под стражей.