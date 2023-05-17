14 мая 3 злоумышленника убили в Черниговской области семью с 4-летним ребенком. Их всех задержали. 17 мая суд избрал им меры пресечения.

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Преступникам избрали меру пресечения

14 мая 3 человека (2 мужчин и 1 женщина) расстреляли авто, в котором ехали молодые супруги и их 4-летний ребенок. После этого злоумышленники закопали тела и сожгли машину.

Над раскрытием этого преступления работала специализированная группа, в состав которой вошли опытные следователи, сотрудники уголовного розыска, уголовного анализа и оперативных служб Нацполиции и полиции Черниговской и Житомирской областей. Благодаря слаженной работе всех служб подозреваемых вычислили и задержали в течение суток.

Перед судом главный подозреваемый, считающийся организатором убийства, признался в преступлении и рассказал свою мотивацию: мол, он хотел наказать своего знакомого за его плохие поступки.

17 мая Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. В то же время организатор убийства, который во всем признался, просил отпустить его под домашний арест с правом внесения залога.

Что предшествовало