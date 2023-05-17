14 травня 3 зловмисників вбили у Чернігівській області сім'ю з 4-річною дитиною. Їх усіх затримали. 17 травня суд обрав їм запобіжні заходи.

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Злочинцям обрали запобіжний захід

14 травня 3 людей (2 чоловіків та 1 жінка) розстріляли авто, у якому їхало молоде подружжя та їхня 4-річна дитина. Після цього зловмисники закопали тіла та спалили автівку.

Над розкриттям цього злочину працювала спеціалізована група, до складу якої увійшли найдосвідченіші слідчі, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції й поліції Чернігівщини та Житомирщини. Завдяки злагодженій роботі всіх служб підозрюваних вирахували та затримали протягом доби.

Перед судом головний підозрюваний, якого вважають організатором вбивства, зізнався у злочині й розповів свою мотивацію: мовляв, він хотів покарати свого знайомого за його погані вчинки.

17 травня Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Натомість організатор вбивства, який у всьому зізнався, просив відпустити його під домашній арешт з правом внесення застави.

Що передувало