У Чернігівській області зловмисники розстріляли автомобіль, у якому перебували 30-річний чоловік, 28-річна дружина та їхній 4 річний син, після чого спалили машину та закопали тіла. Головний підозрюваний, якого затримали, зізнався у злочині та розповів про мотив.

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Підозрюваний зізнався у вбивстві сім'ї

Підозрюваного, 22-річного Миколу, затримали 15 травня. 17 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, хоч він просив відпустити його під домашній арешт з можливістю внесення застави.

Згідно з матеріалами слідства, йому 22 роки, він був знайомим загиблого і домовився з ним про продаж авто. Підозрюваний одружений і має вагітну дружину. Згідно з даними, озвученими прокурором, він – військовослужбовець ЗСУ.

Сам підозрюваний під час судового засідання сказав, що служить у розвідці. Свою провину визнав, але спростував корисливий мотив, заявивши, що зробив це з ідеологічних причин.

Річ у тім, щоб не заволодіти майном чи ще чимось, а навмисне покарати за його діяльність. Те, що він оббирає військовослужбовців. Є листування, можу сказати, чим займався. Він додавав у "Дію. Шлях" через знайомих і військовим, пропонував привозити автомобілі із-за кордону… Я служу вже понад шість років і, як показує практика, таких людей краще убрати, ніж судити, чи ще щось,

– розповів підозрюваний.

Факт. Згідно з даними судових реєстрів, в березні 2017 підозрюваний притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Тоді йому було 16 років. Сосницький районний суд закрив провадження у справі, оголосивши усне зауваження.

Подробиці жорстокого вбивства