Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей збили під час нічної атаки
У ніч проти 21 червня росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, ворог запустив:
- 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове, що в Росії; Чауда – ТОТ Крим.
- 2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;
- 4 крилатих ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 2 крилатих ракети "Іскандер-К" із Бєлгородської області.
Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!
– повідомили в Повітряних силах.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника,
– вказали в ПС.
Зазначається, що 145 ворожих цілей збито вогневими засобами, ще 115 – локаційно втрачені:
- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 локаційно втрачена);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);
- 1 крилата ракети "Калібр" (1 – локаційно втрачена).