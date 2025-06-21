Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збили під час нічної атаки

У ніч проти 21 червня росіяни атакували 280-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, ворог запустив:

272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове, що в Росії; Чауда – ТОТ Крим.

із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове, що в Росії; Чауда – ТОТ Крим. 2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області Росії;

із повітряного простору Тамбовської області Росії; 4 крилатих ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря;

із акваторії Чорного моря; 2 крилатих ракети "Іскандер-К" із Бєлгородської області.

Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!

– повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника,

– вказали в ПС.

Зазначається, що 145 ворожих цілей збито вогневими засобами, ще 115 – локаційно втрачені:

140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 локаційно втрачена);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 локаційно втрачена);

1 крилата ракети "Калібр" (1 – локаційно втрачена).



