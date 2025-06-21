Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Полтавщини.

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Касетні боєприпаси виявлені на території Кременчуцького району

Правоохоронці повідомили, що після нічного комбінованого обстрілу Кременчуцького району на його території фіксуються випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів.

Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини,

– наголосили в поліції.

Вказується, що вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів та нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.



Небезпечні касетні боєприпаси виявлені на території Кременчуцького району /Фото Нацполіції

Правоохоронці наголосили, що заборонено:

Торкатися підозрілих предметів.

Переміщати або переносити їх.

Наближатися до них чи дозволяти це іншим.

В поліції наголосили, що у випадку виявлення підозрілого предмета негайно слід телефонувати до поліції за номером 102 або звернутися до ДСНС.

Важливо! Поліція Полтавщини звертається до батьків та опікунів. Поясніть дітям, що торкатися незнайомих предметів небезпечно для життя. Також подбайте, щоб вони знали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.