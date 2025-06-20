24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Де зараз "Шахеди"
"Овідіополь та Одеський район, також будьте в укриттях! Ворог атакує ударними дронами", – наголосили в обласній військовій адміністрації.
Білгород-Дністровськ, Миколаївка, Овідіополь – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Лиманка, Караліно-Бугаз – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Одеська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! В акваторії Чорного моря, вектор руху Білгород-Дністровськ.
"Білгород-Дністровський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою! Загроза застосування ударних безпілотників", – написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.