24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас "Шахеды"
"Овидиополь и Одесский район, также будьте в укрытиях! Враг атакует ударными дронами", – отметили в областной военной администрации.
Белгород-Днестровск, Николаевка, Овидиополь – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Лиманка, Каралино-Бугаз – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
Одесская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА! В акватории Черного моря, вектор движения Белгород-Днестровск.
"Белгород-Днестровский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя! Угроза применения ударных беспилотников", – написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.