24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также В Defence Express ответили, действительно ли зенитные дроны лучший способ борьбы с "Шахедами"

Где сейчас "Шахеды"

16:44, 20 июня

"Овидиополь и Одесский район, также будьте в укрытиях! Враг атакует ударными дронами", – отметили в областной военной администрации.

16:33, 20 июня

Белгород-Днестровск, Николаевка, Овидиополь – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

16:29, 20 июня

Лиманка, Каралино-Бугаз – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

16:25, 20 июня

Одесская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА! В акватории Черного моря, вектор движения Белгород-Днестровск.

16:21, 20 июня

"Белгород-Днестровский район, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя! Угроза применения ударных беспилотников", – написал руководитель Одесской ОГА Олег Кипер.