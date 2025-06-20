Единственный реалистичный вариант – это зенитные дроны, которые можно производить массово, адаптировав их к ночной работе, высокой скорости и автоматизированному наведению. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Как зенитные дроны помогут бороться с "Шахедами"

Как отметил Катков, для врага дроны-камикадзе типа "Шахед" перестали быть просто массовым средством поражения. Их применение вышло на новый уровень – теперь в комбинированных ударах они доставляют больше взрывчатых веществ по массе, чем ракеты.

Условно говоря, в одной крылатой ракете боевая часть составляет 400 – 500 килограммов. Но таких ракет запускают несколько, одновременно "Шахедов" – сотни. Так, боевая часть в одном "Шахеде" значительно меньше – около 50 – 90 килограммов. Но в целом в комбинированной атаке масса взрывчатки от дронов может достигать 20 тонн, одновременно от ракет – около 10 тонн.

Впервые со времен Первой мировой войны произошла смена парадигмы в системе ПВО: средство поражения, которое надо сбить, дороже средства, которым ты его сбиваешь,
– отметил главный редактор Defence Express.

Сейчас только зенитная ракета гарантирует 100% сбития цели. Но ее стоимость – от 700 000 до 1 миллиона долларов. Даже американский Stinger или его европейские аналоги все равно дорогие. По документации 2023 года, один "Шахед" стоил более 200 000 долларов – и сейчас, вероятно, еще дороже из-за более сложной электроники и комплектующих.

В такой ситуации Украине нужны средства поражения, которые стоят в разы дешевле, чем сами "Шахеды" – то есть не более 2 000 – 3 000 долларов за единицу. Единственный реалистичный вариант здесь – зенитные дроны.

Украина физически не может изготавливать зенитные ракеты в достаточном количестве – это сложная и дорогая технология. А вот дроны – вполне подъемное производство. Если Россия способна выпускать 100 "Шахедов" в сутки, должны стремиться к созданию хотя бы 300 зенитных дронов для их перехвата.

Однако это не обычный FPV-дрон. К этому надо быть готовым. Они будут значительно дороже,
– отметил Олег Катков.

Технические требования к зенитному дрону.

  1. Круглосуточная работа.
    "Шахеды" преимущественно запускают ночью, поэтому дрон должен быть оснащен ночной оптикой или тепловизором – это сразу значительно повышает стоимость.
  2. Высота и скорость.
    "Шахед" летит на высоте до 1,5 – 2 километров со скоростью около 180 километров в час. Зенитный дрон должен быть быстрее – хотя бы в полтора раза – чтобы иметь шанс на перехват.
  3. Автоматизация.
    Оператор не должен быть единственным, от кого зависит успех. Необходимы системы самонаведения, машинного зрения или радиокомандное управление.
  4. Тип боевой части.
    Она должна быть осколочной, а не кумулятивной, с воздушным подрывом. Это позволит уничтожить цель даже при неточном попадании – если дрон пролетит рядом.

Создание эффективного зенитного дрона – сложная, но критически важная задача. Именно поэтому пока не слышно о массовом уничтожении "Шахедов" с помощью таких дронов – работа еще продолжается.