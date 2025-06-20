Единственный реалистичный вариант – это зенитные дроны, которые можно производить массово, адаптировав их к ночной работе, высокой скорости и автоматизированному наведению. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

Смотрите также Что известно об истребителе МиГ-31К, который угрожает Украине "Кинжалами"

Как зенитные дроны помогут бороться с "Шахедами"

Как отметил Катков, для врага дроны-камикадзе типа "Шахед" перестали быть просто массовым средством поражения. Их применение вышло на новый уровень – теперь в комбинированных ударах они доставляют больше взрывчатых веществ по массе, чем ракеты.

Условно говоря, в одной крылатой ракете боевая часть составляет 400 – 500 килограммов. Но таких ракет запускают несколько, одновременно "Шахедов" – сотни. Так, боевая часть в одном "Шахеде" значительно меньше – около 50 – 90 килограммов. Но в целом в комбинированной атаке масса взрывчатки от дронов может достигать 20 тонн, одновременно от ракет – около 10 тонн.

Впервые со времен Первой мировой войны произошла смена парадигмы в системе ПВО: средство поражения, которое надо сбить, дороже средства, которым ты его сбиваешь,

– отметил главный редактор Defence Express.

Сейчас только зенитная ракета гарантирует 100% сбития цели. Но ее стоимость – от 700 000 до 1 миллиона долларов. Даже американский Stinger или его европейские аналоги все равно дорогие. По документации 2023 года, один "Шахед" стоил более 200 000 долларов – и сейчас, вероятно, еще дороже из-за более сложной электроники и комплектующих.

В такой ситуации Украине нужны средства поражения, которые стоят в разы дешевле, чем сами "Шахеды" – то есть не более 2 000 – 3 000 долларов за единицу. Единственный реалистичный вариант здесь – зенитные дроны.

Украина физически не может изготавливать зенитные ракеты в достаточном количестве – это сложная и дорогая технология. А вот дроны – вполне подъемное производство. Если Россия способна выпускать 100 "Шахедов" в сутки, должны стремиться к созданию хотя бы 300 зенитных дронов для их перехвата.

Однако это не обычный FPV-дрон. К этому надо быть готовым. Они будут значительно дороже,

– отметил Олег Катков.

Технические требования к зенитному дрону.

Круглосуточная работа.

"Шахеды" преимущественно запускают ночью, поэтому дрон должен быть оснащен ночной оптикой или тепловизором – это сразу значительно повышает стоимость. Высота и скорость.

"Шахед" летит на высоте до 1,5 – 2 километров со скоростью около 180 километров в час. Зенитный дрон должен быть быстрее – хотя бы в полтора раза – чтобы иметь шанс на перехват. Автоматизация.

Оператор не должен быть единственным, от кого зависит успех. Необходимы системы самонаведения, машинного зрения или радиокомандное управление. Тип боевой части.

Она должна быть осколочной, а не кумулятивной, с воздушным подрывом. Это позволит уничтожить цель даже при неточном попадании – если дрон пролетит рядом.

Создание эффективного зенитного дрона – сложная, но критически важная задача. Именно поэтому пока не слышно о массовом уничтожении "Шахедов" с помощью таких дронов – работа еще продолжается.