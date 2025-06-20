Єдиний реалістичний варіант – це зенітні дрони, які можна виробляти масово, адаптувавши їх до нічної роботи, високої швидкості та автоматизованого наведення. Детальніше про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Як зенітні дрони допоможуть боротися із "Шахедами"

Як зазначив Катков, для ворога дрони-камікадзе типу "Шахед" перестали бути просто масовим засобом ураження. Їхнє застосування вийшло на новий рівень – тепер у комбінованих ударах вони доставляють більше вибухових речовин за масою, ніж ракети.

Умовно кажучи, в одній крилатій ракеті бойова частина становить 400 – 500 кілограмів. Але таких ракет запускають кілька, водночас "Шахедів" – сотні. Так, бойова частина в одному "Шахеді" значно менша – близько 50 – 90 кілограмів. Але загалом у комбінованій атаці маса вибухівки від дронів може досягати 20 тонн, водночас від ракет – близько 10 тонн.

Вперше з часів Першої світової війни відбулася зміна парадигми в системі ППО: засіб ураження, який треба збити, дорожчий за засіб, яким ти його збиваєш,

– зауважив головний редактор Defence Express.

Зараз тільки зенітна ракета гарантує 100% збиття цілі. Але її вартість – від 700 000 до 1 мільйона доларів. Навіть американський Stinger або його європейські аналоги все одно дорогі. За документацією 2023 року, один "Шахед" коштував понад 200 000 доларів – і зараз, ймовірно, ще дорожче через складнішу електроніку та комплектуючі.

У такій ситуації Україні потрібні засоби ураження, що коштують в рази дешевше, ніж самі "Шахеди" – тобто не більше 2 000 – 3 000 доларів за одиницю. Єдиний реалістичний варіант тут – зенітні дрони.

Україна фізично не може виготовляти зенітні ракети у достатній кількості – це складна і дорога технологія. А от дрони – цілком підйомне виробництво. Якщо Росія здатна випускати 100 "Шахедів" на добу, маємо прагнути до створення хоча б 300 зенітних дронів для їх перехоплення.

Проте це не звичайний FPV-дрон. До цього треба бути готовим. Вони будуть значно дорожчі,

– наголосив Олег Катков.

Технічні вимоги до зенітного дрона.

Цілодобова робота.

"Шахеди" переважно запускають вночі, тож дрон має бути оснащений нічною оптикою або тепловізором – це одразу значно підвищує вартість. Висота та швидкість.

"Шахед" летить на висоті до 1,5 – 2 кілометрів зі швидкістю близько 180 кілометрів на годину. Зенітний дрон має бути швидшим – хоча б у півтора раза – щоб мати шанс на перехоплення. Автоматизація.

Оператор не повинен бути єдиним, від кого залежить успіх. Необхідні системи самонаведення, машинного зору або радіокомандне управління. Тип бойової частини.

Вона має бути осколковою, а не кумулятивною, з повітряним підривом. Це дозволить знищити ціль навіть при неточному попаданні – якщо дрон пролетить поряд.

Створення ефективного зенітного дрона – складне, але критично важливе завдання. Саме тому поки що не чутно про масове знищення "Шахедів" за допомогою таких дронів – робота ще триває.