Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Як зенітні дрони можуть протидіяти "Шахедам"

Україна здатна масово виробляти зенітні дрони на власних потужностях із доступних компонентів. Також наші військові вже мають успішний досвід їх застосування проти ворожих розвідувальних БпЛА.

За словами аналітиків, навіть якщо ці безпілотники коштують дорожче за звичайні FPV-дрони, їхня ціна все одно буде значно нижчою за вартість російського "Шахеда".

Основна складність полягає в необхідності встановлення дорожчих нічних камер і в тому, що ефективність удару значною мірою залежить від майстерності оператора. Щоб розв'язати ці проблеми, потрібна інтеграція систем машинного зору – тобто візуальних систем самонаведення.

Можливими альтернативами можуть бути інші системи, які дозволяють уникнути ситуації, коли один оператор керує одним дроном для ураження однієї цілі та без права на другу спробу. А це одразу порушує питання ройового використання та автоматизованого застосування для розв'язання проблем із канальністю – можливості одночасного ураження кількох цілей,

– зазначають у Defense Express.

Одним із варіантів є радіокомандна система, коли сам зенітний засіб має летіти у визначену точку координат – місце зустрічі із ціллю. Окрім того, аналітики не виключають використання напівактивних лазерів, акустичних головок самонаведення чи візуальних систем з камерами для збиття цілей.

До всього цього треба розв'язати проблеми часом приведення дрона у бойовий стан, часом у повітрі, необхідністю великої швидкості та висотності, а також використанням за будь-яких погодних умов.

Аналітики підкреслюють, що за будь-якого сценарію зенітний дрон буде значно складнішим та дорожчим, ніж FPV, але водночас дешевшим за традиційні зенітні ракети.