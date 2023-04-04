Вижу руку профессионала, – эксагент КГБ проанализировал версии подрыва Татарского

2 апреля на своем творческом вечере от взрыва погиб известный пропагандист России Владлен Татарский. Это выглядит как убийство, спланированное профессионалами, или просто гениями.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он рассматривает версию со статуэткой как вполне реальную.

Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Существует версия, что взрывчатка была заложена в статуэтку, которую так называемому военкору подарила поклонница. Не стоит исключать, что взрывчатка была расположена где-то в зале.

Жирнов заметил, что в таком случае кому-то пришлось принести ее заранее, а это довольно сложно сделать.

Где и как был исполнен этот теракт, сразу доказывает, что это это преступление готовилось, что это было убийство, спланированное,

– добавил спикер.

Статуэтка от фанатки

Напомним, ранее сообщалось, что владельцем кафе, в котором проходило действо, является владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Экс-сотрудник КГБ не исключает, что Пригожин мог присутствовать тогда в кафе. Итак, если взрывчатка была заложена в статуэтку, у взрывника не было доступа к этому помещению, в таком случае версия причастности Пригожина к этому теракту отпадает.

Жирнов вспомнил, что фанатка, предположительно причастная к убийству Татарского, во время поздравления на сцене говорила, что приготовила ему подарок, но охрана не пропустила его.

Это было довольно интересное действие, потому что она сама сообщила, что ей сказали, мол, вдруг у нее там бомба. Все посмеялись и сказали: "ну давай приноси эту статуэтку". Она ее принесла и оставила,

– добавил говорящий.

Жирнов проанализировал версии убийства Татарского: смотреть видео

Действовали профессионалы или гении

Жирнов считает, что женщина была достаточно хладнокровна, ведь даже некоторое время находилась рядом с этой бомбой, не боясь. С другой стороны, это может свидетельствовать, что взрывчатка имела не часовой механизм, а триггер, то есть кому-то нужно было нажать кнопку, чтобы произошел взрыв. Возможно, нажимала на эту кнопку именно она.

В любом случае для этого нужно иметь хорошие нервы, быть психологически очень подготовленным человеком, это я вам как профессионал спецслужб говорю. Не просто так сыграть и быть таким хладнокровным. В общем, я бы даже сказал, что чувствуется рука профессионала,

– подчеркнул эксперт.

Речь идет, если не о профессионале спецслужб, то хотя бы о профессионале терроризма. Это не любительская подготовка, подчеркнул Жирнов. Любитель может так сыграть, но это просто гений.

Чувствуется, что люди, готовившие это, имеют навыки изготовления подобного оружия, навыки вхождения в доверие и важно, что были применены женские чары, потому что мужчину могли бы так и не пригласить на сцену, резюмировал спикер.

Что известно о подрыве Татарского