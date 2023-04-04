Бачу руку професіонала, – ексагент КДБ проаналізував версії підриву Татарського

2 квітня на своєму творчому ввечері від вибуху загинув відомий пропагандист Росії Владлен Татарський. Це виглядає як вбивство, сплановане професіоналами, або ж просто геніями.

Про це 24 Каналу розповів колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він розглядає версію із статуеткою як цілком реальну.

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Існує версія, що вибухівка була закладена у статуетку, яку так званому військкору подарувала прихильниця. Натомість не варто виключати, що вибухівка була розташована десь у залі.

Жирнов зауважив, що у такому випадку комусь довелося її принести заздалегідь, а це досить складно зробити.

Де і як був виконаний цей теракт, одразу доводить, що це цей злочин готувався, що це було вбивство, сплановане,

– додав спікер.

Статуетка від фанатки

Нагадаємо, раніше повідомлялося що власником кафе, у якому проходило дійство, є власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Ексспівробітник КДБ не відкидає, що Пригожин міг бути присутнім тоді в кафе. Отже, якщо вибухівка була закладена у статуетку, у підривника не було доступу до цього приміщення, в такому випадку версія причетності Пригожина до цього теракту відпадає.

Жирнов згадав, що фанатка, яка імовірно причетна до вбивства Татарського, під час привітання на сцені говорила, що приготувала йому подарунок, але охорона не пропустила його.

Це був досить цікавий хід, тому що вона сама повідомила, що їй сказали, мовляв, раптом в неї там бомба. Всі посміялися і сказали: "ну давай принось цю статуетку". Вона її принесла і залишила,

– додав мовець.

Жирнов проаналізував версії вбивства Татарського : дивитись відео

Діяли професіонали або генії

Жирнов вважає, що жінка була досить холоднокровною, адже навіть певний час перебувала поруч із цією бомбою, не боячись. З іншого боку, це може свідчити, що вибухівка мала не годинниковий механізм, а тригер, тобто комусь потрібно було натиснути на кнопку, щоб стався вибух. Можливо, натискала на цю кнопку саме вона.

У будь-якому випадку для цього потрібно мати гарні нерви, бути загалом психологічно дуже підготовленою людиною, це я вам як професіонал спецслужб кажу. Не просто так зіграти і бути таким холоднокровний. Загалом, я б навіть сказав, що відчувається рука професіонала,

– наголосив експерт.

Мовиться, якщо не про професіонала спецслужб, то хоча б про професіонала тероризму. Це не любительська підготовка, підкреслив Жирнов. Любитель може так зіграти, але це має бути просто геній.

Відчувається, що люди, які готували це, мають навички виготовлення подібного виду зброї, навички входження в довіру і важливо, що були застосовані жіночі чари, бо чоловіка могли б так і не запросити на сцену, резюмував спікер.

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