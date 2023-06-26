Просил покупать книги по истории Украины, – мама убитого Тиграна Оганнисяна о его увлечении

Оккупанты в Бердянске убили подростков из-за их проукраинской позиции. Мама погибшего Тиграна Оганнисяна рассказала об увлечении парня историей Украины.

О смерти подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова стало известно 25 июня. О циничном поступке в сети сообщили правозащитники и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Тигран увлекался историей

Подросток остался в оккупированном Бердянске вместе с бабушкой. Его родители вместе с сестрой уехали, поскольку у девочки были проблемы с сердцем и она нуждалась в срочной операции в Германии. Тигран должен был приехать позднее, но оккупанты не выпустили парня из города.

С началом полномасштабного вторжения Тигран хотел вступить в ряды ВСУ, однако 16-летнему юноше отказали. После этого он начал партизанить.

Мать Оксана рассказала, что парень очень увлекался историей, особенно родной страны. И хотя юноша был гражданином Армении, тем не менее был настоящим патриотом Украины. Женщина вспоминает, что Тигран просил книги по истории Украины на каждый праздник.

Он с детства любил читать. Он читал историю Украины. На любые праздники мы детям покупаем подарки, а он (Тигран – 24 Канал) – заказывал книги по истории. Он очень любил историю,

– вспоминает мать.

По словам женщины, тела погибших подростков сейчас находятся в Бердянском морге.

С чего началась история партизан

Тигран и Никита начали партизанить в Бердянске. Однако 30 сентября 2022 года к ребятам пришли с обысками. Так называемые правоохранители ворвались в дом, где жил Тигран вместе с бабушкой. Подростка жестоко избили и забрали в "участок", а бабушке запретили с ним видеться. Единственное, что позволили женщине – это приносить одежду, лекарства и еду подростку.

В течение 5 дней парня пытали и "допрашивали". Его вместе с другом обвиняли в диверсиях на железной дороге, однако бердянские партизаны ничего не говорили, поэтому оккупационные власти отпустили подростков. Кроме того, Тиграну и его семье запретили выезжать из Бердянска.

Впоследствии против ребят открыли уголовное производство – 24 мая 2023 года их неправомерно обвинили по статье 281 "Диверсия" уголовного кодекса России. Подросткам грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.