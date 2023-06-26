Просив купувати книги з історії України, – мама вбитого Тиграна Оганнісяна про його захоплення

Окупанти в Бердянську вбили підлітків через їхню проукраїнську позицію. Мама загиблого Тиграна Оганнісяна розповіла про захоплення хлопця історією України.

Про смерть підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова стало відомо 25 червня. Про цинічний вчинок у мережі повідомили правозахисники та омбудсман Дмитро Лубінець.

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Тигран захоплювався історією

Підліток залишився в окупованому Бердянську разом з бабусею. Його батьки разом з сестрою виїхали, оскільки дівчинка мала проблеми із серцем і потребувала термінової операції в Німеччині. Тигран мав приєднатися згодом, але окупанти не випустили хлопця із міста.

З початком повномасштабного вторгнення Тигран хотів вступити до лав ЗСУ, проте 16-річному юнаку відмовили. Після цього він почав партизанити.

Мати Оксана розповіла, що хлопець дуже захоплювався історією, особливо – рідної країни. І хоча хлопець був громадянином Вірменії, проте був справжнім патріотом України. Жінка пригадує, що Тигран просив книги з історії України на кожне свято.

Він з дитинства полюбляв читати. Він читав історію України. На будь-які свята ми дітям купуємо подарунки, а він (Тигран – 24 Канал) – замовляв книги з історії. Він дуже любив історію,

– пригадує мати.

За словами жінки, тіла загиблих підлітків зараз перебувають у Бердянському морзі.

З чого почалася історія партизанів

Тигран та Микита почали партизанити в Бердянську. Проте 30 вересня 2022 року до хлопців прийшли з обшуками. Так звані "правоохоронці" вдерлися до будинку, де жив Тигран разом з бабусею. Підлітка жорстоко побили й забрали до "відділку", а бабусі заборонили з ним бачитися. Єдине, що дозволили жінці, – це приносити одяг, ліки та їжу підлітку.

Протягом 5 днів хлопця катували та "допитували". Його разом з другом звинувачували у диверсіях на залізниці, проте бердянські партизани нічого не говорили, тому окупаційна влада відпустила підлітків. Окрім того, Тиграну та його сім'ї заборонили виїжджати з Бердянська.

Згодом проти хлопців відкрили кримінальне провадження – 24 травня 2023 року їх неправомірно звинуватили за статтею 281 "Диверсія" кримінального кодексу Росії. Підліткам загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.