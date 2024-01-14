Застрелил на улице за отказ продать дом: что известно о резонансном убийстве в Одесской области

В городе Балта Одесской области убит 30-летний мужчина. Убийца позвал его на улицу и застрелил.

Криминальный инцидент произошел в субботу вечером, 13 января. Злоумышленник выстрелил своей жертве в голову, вероятно из автоматического оружия калибра 5,45.

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Подробности убийства в Одесской области

Как пишет издание со ссылками на источники, поначалу следствие установило, что жителю Балты в 22:40 в домофон позвонил неизвестный. Он попросил ключи, чтобы сделать дубликат. Хозяин вышел на улицу и уже не вернулся домой. Его тело в крови с раной на голове увидел сосед примерно через 15 минут.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства и начали искать злоумышленника. Позже стало известно о задержании подозреваемого.

Что стало причиной трагедии

В материале отмечается, что житель Балты недавно приобрел земельный участок со старым домом. Он стал причиной конфликта с соседкой, которая тоже хотела купить его. Мужчина ей отказал (по одной из версий – в грубой форме).

Источник сообщил изданию, что старший сын этой женщины сейчас служит в Одессе. Этот военный вечером приезжал в Балту и сразу же вернулся в свою часть. Именно его задержали по подозрению в убийстве. Задержание проходило прямо на этом военном объекте.

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