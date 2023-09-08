В результате стрельбы смертельно ранили 29-летнего мужчину. Полиция открыла уголовное производство.

Смотрите также "Впереди была вся жизнь": подробности о 16-летней девушке, которую убили на Днепропетровщине

Убийство прямо на улице

В Каменском 8 сентября около 13 часов 30-летний злоумышленник застрелил мужчину. После убийства правонарушитель скрылся с места на автомобиле "Subaru Forester" серого цвета.

Для задержания преступника полиция объявила о проведении спецоперации по всей территории Днепропетровской области. Ориентированы все наряды правоохранителей. Полиция просит граждан с пониманием относиться к ситуации.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства.

Криминальные новости Днепропетровщины