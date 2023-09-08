Внаслідок стрілянини смертельно поранили 29-річного чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Вбивство прямо на вулиці

У Кам'янському 8 вересня, близько 13-ї години 30-річний зловмисник застрелив чоловіка. Після вбивства правопорушник втік з місця на автомобілі "Subaru Forester" сірого кольору.

Для затримання злочинця поліція оголосила проведення спецоперації по всій території Дніпропетровської області. Орієнтовані всі наряди правоохоронців. Поліція просить громадян з розумінням ставитися до ситуації.

Щодо зловмисника порушили кримінальну справу за фактом умисного вбивства.

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