Инцидент произошел 23 сентября около 23:30 в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района. Погибшему мужчине было 38 лет.

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Как произошла трагедия

Правоохранители установили, что во время охоты 63-летний житель города Сколе, выстрелил из охотничьего карабина "Сайга", попав в своего племянника - жителя Львова в возрасте 38 лет.

По словам охотника, он с родственником охотился за дичью и в темноте перепутал его со зверем. Пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении полиции.

Что угрожает мужчине

По факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Справка. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до 5 лет.

Охотника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого был произведен смертельный выстрел. Продолжается досудебное расследование.