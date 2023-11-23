Ему может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Оружие, из которого произвели выстрел, изъяли как вещественное доказательство

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Случайный выстрел

Посреди дня 22 ноября в полицию поступил звонок о смерти 14-летнего школьника одного из лицеев Надворнянского района. На месте следователи установили, что согласно расписанию в то время проводились занятия по стрельбе, которые вопреки правилам безопасности проходили прямо в коридоре.

Во время этого занятия, ученик 9 класса, которому было 15 лет, при перезаряжении пневматической винтовки со случайно произвел выстрел в другого ученика.

Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался до приезда скорой помощи. На момент происшествия учитель присутствовал в коридоре, где происходили стрельбы,

– пересказывают полицейские.

Правоохранители изъяли все доказательства, а 60-летнего учителя задержали в процессуальном порядке. Во время обыска по месту жительства задержанного изъята пневматическая винтовка.

Следователи начали два уголовных производства – по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащему исполнению обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего. Решается вопрос объявления подозрения учителю и избрания ему меры пресечения.

Учителя, проводившего занятия по стрельбе, задержали / полиция Ивано-Франковской области

Криминал и несовершеннолетние