Ему может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Оружие, из которого произвели выстрел, изъяли как вещественное доказательство
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Случайный выстрел
Посреди дня 22 ноября в полицию поступил звонок о смерти 14-летнего школьника одного из лицеев Надворнянского района. На месте следователи установили, что согласно расписанию в то время проводились занятия по стрельбе, которые вопреки правилам безопасности проходили прямо в коридоре.
Во время этого занятия, ученик 9 класса, которому было 15 лет, при перезаряжении пневматической винтовки со случайно произвел выстрел в другого ученика.
Пуля калибра 4,5 миллиметра попала в область грудной клетки. От полученной травмы 14-летний парень скончался до приезда скорой помощи. На момент происшествия учитель присутствовал в коридоре, где происходили стрельбы,
– пересказывают полицейские.
Правоохранители изъяли все доказательства, а 60-летнего учителя задержали в процессуальном порядке. Во время обыска по месту жительства задержанного изъята пневматическая винтовка.
Следователи начали два уголовных производства – по статьям об убийстве по неосторожности и ненадлежащему исполнению обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших смерть несовершеннолетнего. Решается вопрос объявления подозрения учителю и избрания ему меры пресечения.
Учителя, проводившего занятия по стрельбе, задержали / полиция Ивано-Франковской области
Криминал и несовершеннолетние
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