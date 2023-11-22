Мужчине сообщили о подозрении в нарушении ПДД, а также возбудили уголовное производство.

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Безответственный поступок отца

Нетрезвый мужчина, у которого не было прав, сел на незарегистрированный мотоцикл и посадил сына впереди себя, сообщили в полиции региона. Во время движения он не удержал сына и ножка мальчика попала в приводную цепь.

В результате ребенок оказался в больнице. Мальчику диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги большого пальца ноги. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал, что это травма средней тяжести.

Событие произошло в сентябре между селами Богуново и Бузиново Березовского района Одесской области.

Какое наказание ждет горе-отца

На водителя сразу составили постановление за админнарушение (вождение без прав). Также мужчину оштрафовали на 3,4 тысячи гривен. Против правонарушителя возбуждено уголовное производство.

После проведения ряда долгосрочных экспертиз водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и вождении в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло травму ножки у ребенка. Правонарушителю грозит до трех лет тюрьмы, а также лишение права вождения транспортными средствами на 5 лет.

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