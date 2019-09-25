Расследование резонансных ДТП: правительство создало спецкомиссию

Кабинет министров Украины создал специальную группу, которая будет расследовать аварии с многочисленными жертвами. В правительстве пытаются понять причины возникновения ДТП на дорогах Украины.

Спецгруппа должна выяснить связаны ли аварии с использованием ненадлежаще оборудованных транспортных средств, или же плохим освещением дорог.

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Поручил министру инфраструктуры в течение недели представить план первоочередных мероприятий, что мы можем сделать для того, чтобы подобные случаи случались как можно реже, насколько это возможно. Хотя желательно, чтобы их не было,

– сказал Гончарук.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил правительству взять под свой контроль расследование масштабных аварий в Одесской и Житомирской областях.

Что известно о масштабном ДТП в Одесской области?

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной, который, вероятно, перевозил масло, произошло 21 сентября в Овидиопольском районе между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали. Правоохранители выяснили, что смертельная авария под Одессой произошло из-за водителя грузовика. Его задержали.



В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек / фото Одесский курьер

Как произошло смертельное ДТП на Житомирщине?

Ужасная авария произошла в Житомирской области 22 сентября на автодороге "Киев – Чоп" вблизи села Большой Молодьков Новоград-Волынского района. Водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. Тот стоял на обочине дороги – водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо.



В автобусе ехали работники КП "Житомирского трамвайно-троллейбусного управления", которые возвращались из Яремче. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.

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