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      Розслідування резонансних ДТП: уряд створив спецкомісію

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      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук / 112.ua

      Кабінет міністрів України створив спеціальну групу, що розслідуватиме аварії із численними жертвами. В уряді намагаються зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

      Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.

      Важливо: Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)

      Доручив міністру інфраструктури протягом тижня подати план першочергових заходів, що ми можемо зробити для того, щоб подібні випадки траплялись якомога рідше, наскільки це можливо. Хоча бажано, щоб їх не було,
      – зауважив Гончарук.

      Відзначимо, що президент Володимир Зеленський доручив уряду взяти під свій контроль розслідування масштабних аварій на Одещині і Житомирщині.

      Що відомо про масштабну ДТП на Одещині?Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося 21 вересня в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське на Одещині. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали. Правоохоронці з’ясували, що смертельна аварія під Одесою сталася через водія вантажівки. Його затримали.

      ДТП на Одещині
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб / фото Одесский курьер

      Як трапилася смертельна ДТП на Житомирщині?Жахлива аварія трапилася у Житомирській області 22 вересня на автодорозі "Київ – Чоп" поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. Той стояв на узбіччі дороги – водій автобуса зупинився, аби замінити колесо.

      В автобусі їхали працівники КП "Житомирського трамвайно-тролейбусного управління", які поверталися з Яремче. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.

      У ДТП на Житомирщині загинуло 9 осіб, багато постраждалих: відео

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Кабінет Міністрів України ДТП на Житомирщині ДТП на одеській трасі Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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